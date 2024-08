A cantora Halsey abriu o coração para expressar os seus sentimentos em relação aos fãs que têm vindo a fazer, diz, constantes comentários negativos.

De acordo com a People, a artista, de 29 anos, fez uma publicação no Tumblr esta terça-feira, dia 30 de julho, onde começa por escrever: "Os meus próprios fãs são, sem dúvida, mais cruéis comigo do que com qualquer outra pessoa no planeta. Não estou a falar de todos, claro. Mas costumava ser apenas uma minoria a ser horrível comigo e agora parece que a maioria só continua por aqui para, ocasionalmente, opinar sobre o quanto me odeiam e o quão horrível sou".

Na mesma mensagem, a artista recorda que esteve "anos a esconder-se das interações por medo" dos comentários que está agora a receber.

"Quase perdi a minha vida. Não vou fazer mais nada que não me faça feliz", acrescentou, lembrando também que "quando ficou doente, tudo o que pensava era em melhorar para poder voltar a fazer parte 'disto' novamente". "Mas já não sei o que é 'isto' e quero enfiar-me num buraco e arrepender-me de ter voltado", continuou.

De recordar que, recentemente, a artista revelou que foi diagnosticada com leucemia e lúpus.

