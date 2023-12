Os Paramore apagaram seu site oficial e todas as contas que tinham nas redes sociais, o que levou os fãs a questionarem o futuro da banda, uma vez que os próprios falaram dos próximos tempos como "incertos".

Sem revelarem se continuarão ou não a atuar em conjunto, com esta ação os Paramore estarão a referir-se também ao facto de serem, de agora em diante, uma banda independente, tendo terminado o contrato com a editora com a qual trabalhavam, Atlantic.

De recordar que os Paramore atuarão nas aberturas dos dois concertos que Taylor Swift tem agendados para Lisboa, e que decorrem a 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz.