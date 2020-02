A celebrar mais um ano de vida, Cristiano Ronaldo começou por ser destacado nas redes sociais logo na madrugada desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro.

A manhã ainda não tinha acabado e somavam-se as mensagens a felicitar o craque português. Entre as publicações feitas no Instagram, destaca-se a partilha de Rita Ferro Rodrigues, que também fez questão de desejar um feliz aniversário ao futebolista.

"Parabéns, querido amigo! Tem sido uma caminhada incrível. O melhor do mundo dentro do campo - mas a história de quem és fora dele, em toda a sua grandeza, ainda está por escrever. Gosto muito de ti e é para mim um motivo de grande alegria e orgulho ser tua amiga", escreveu na rede social.

Recorde-se que as irmãs Elma e Katia Aveiro também já assinalaram o 35.º aniversário de CR7.

