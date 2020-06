Carolina Deslandes continua a lutar pela perda de peso e esta quarta-feira, dia 24, voltou às suas redes sociais para deixar uma mensagem de força a todas as mulheres que enfrentam o mesmo processo.

A artista partilhou um vídeo no qual exibe o seu corpo real e na legenda falou dos problemas de aceitação e autoestima.

"Estava em processo de aprovar um vídeo que gravei há umas semanas e dei por mim a querer cortar planos por odiar as minhas pernas. E depois pensei: 'que hipocrita de m*rda'. Então tu dizes as pessoas para se amarem e não te amas em primeiro lugar? Fuck no. Sou artista, não sou modelo. E sou mulher. Para todas as miúdas de pernas gordas e rabos grandes, nós arrasamos! Ponham a música no máximo e amem-se um bocadinho ao espelho. Ainda me falta caminho para chegar onde quero, mas vou amar cada fase do processo. Ser real", escreveu na legenda das imagens.

Veja abaixo.

