Foi em Paço de Arcos que a SIC encontrou o que precisava para se apresentar em força na nova temporada televisiva. O canal anunciou esta terça-feira, dia 5 de setembro, os grandes destaques para os próximos meses, e não poderia haver melhor voto de confiança nas grandes estrelas da estação do que os projetos que estão para vir.

O encontro dos atores, apresentadores e demais figuras do canal aconteceu no Capitólio, situado no Parque Mayer, e por lá foi revelado a jornalistas e anunciantes quais são os formatos que estão a ser preparados para esta 'reentrée' da 'caixa mágica'. O Fama ao Minuto marcou presença e conta-lhe tudo.

A estrela da companhia deverá ser mesmo o 'Hell's Kitchen Famosos'. Uma vez mais apresentado por Ljubomir Stanisic, o concurso regressa, mas agora com caras bem conhecidas no lugar de concorrentes. Pedro Fernandes, Lourenço Ortigão, Diogo Amaral, Ana Marta Ferreira, Pedro Granger e Noémia Costa são apenas alguns exemplos.

Ainda sem data de estreia, 'Hell's Kitchen' junta-se a um outro projeto onde são depositadas muitas esperanças. 'Papel Principal', a lembrar um tema de grande sucesso de Adelaide Ferreira com este mesmo nome, é a próxima grande novela da SIC. A história centrar-se-á no mundo da representação, com particular destaque para uma mágoa antiga a envolver duas atrizes, interpretadas por Carolina Carvalho e Victória Guerra.

Daniel Oliveira, Diretor de Programas da SIC, acredita no potencial deste universo que está agora a ser criado, de tal forma que quer desdobrá-lo em mais dois projetos distintos: uma série juvenil e uma sitcom. A primeira, que se irá chamar 'Os Eleitos', irá poder ser vista na plataforma de streaming do canal, a OPTO. Irá retratar a fase inicial da carreira das duas atrizes acima mencionadas e espera-se que tenha um casting aberto aos jovens muito em breve. Já a segunda, irá chamar-se 'A Casa da Aurora', terá um tom humorístico e será transmitida semanalmente na SIC.

Ficou também a saber-se que 'Casados no Paraíso' deixará de ocupar a faixa das noites de domingo e em breve tornar-se-á num programa diário. O reality show conduzido por Cláudia Vieira está agora numa fase de introdução de concorrentes e da própria dinâmica, mas posteriormente abandonará o formato semanal para ser visto todos os dias.

Já em relação a 'Terra Nossa', um dos programas de maior sucesso do canal, vai ganhar uma nova roupagem. César Mourão irá conhecer alguns emigrantes portugueses que se encontram a viver em Sidney, Rio de Janeiro e San Diego.

Na área dos podcasts, onde a SIC procura ter cada vez mais conteúdos disponíveis, há também uma grande novidade. Está a chegar um novo projeto de Ricardo Araújo Pereira, intitulado 'Coisa Que Não Edifica Nem Destrói', onde o humorista irá falar sobre política e no qual receberá diversas figuras para entrevistas.

A OPTO também não foi esquecida nesta festa de apresentação da nova grelha. A plataforma recebe em breve uma nova temporada da série 'O Clube' e a estreia de 'Azul', série que contará com Ricardo Pereira, Joana de Verona e Anabela Moreira.

E é assim, sem grandes contratações e num depositar de esperanças no talento que a casa já tem, que a SIC segue para setembro, o mês que marca o final das férias e do verdadeiro início da 'guerra das audiências'. No próximo domingo estreia 'Big Brother', na TVI, mas o reality show não abala a confiança do seu rival direto.

Leia Também: Seal faz rara partilha com os fãs. Cantor mostra foto da filha