O Papa Francisco defendeu hoje pela primeira vez que os casais homossexuais devem ser protegidos pelas leis da união civil, durante uma entrevista para o documentário 'Francesco', que se estreou no Festival de Cinema de Roma. Uma notícia que correu o mundo e à qual as celebridades portuguesas não ficaram indiferentes.

Inês Herédia, Luísa Castel-Branco ou Katia Aveiro foram algumas das celebridades a usar as suas redes sociais para reagir às declarações.

No caso de Inês Herédia, que é casada com Gabriela Sobral, com quem tem dois filhos gémeos, a atriz deu destaque à notícia no seu feed do Instagram e afirmou: "vai ficar tudo bem".

Já Luísa Castel-Branco elogiou as qualidades "excepcionais" do Papa Francisco. "Há Homens verdadeiramente excepcionais que marcam para sempre a história da Humanidade. O Papa Francisco é sem dúvida um deles", declara a escritora.

Katia Aveiro, que atualmente é devota da igreja evangélica, reagiu ao tema mostrando o seu "respeito total" perante as palavras do Papa.

Por fim, também celebridades como Rita Pereira, Jéssica Athayde ou Ângelo Rodrigues aplaudiram as declarações do Papa Francisco partilhando a notícia nas suas InstaSotries e utilizando emojis em forma de coração.

Leia Também: Papa Francisco apoia uniões de facto de casais homossexuais