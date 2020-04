Paolla Oliveira usou as suas redes sociais esta terça-feira, dia 28, para assinalar publicamente aos seguidores um dos seus três irmãos, Douglas Roger.

"Doug, hoje é seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, meu irmão, que todas as energias do bem te conservem cheio de saúde, ainda mais nesses dias malucos. E mais do que tudo, conserva esse coração de ouro que tens, sempre pronto e disponível para o que der e vier. Sou tua fã", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias dos dois irmãos.

