A investigação que foi aberta pelo palácio por causa das acusações de bullying contra Meghan Markle, após as denúncias de ex-empregados da realeza que trabalharam para a duquesa, foi concluída.

A revista People revela que por causa do sucedido foram feitas mudanças nas políticas de tratamento dos empregados, embora as mesmas não tenham sido tornadas públicas.

Assim, conforme informa uma assessor do palácio, todos os trabalhadores da realeza “serão informados das políticas e dos procedimentos”.

As mudanças, indica a publicação, encorajam os empregados a denunciarem ações ou comportamentos “inapropriados”.

“Não é limitativa de alguma forma - há um procedimento que ensina a demonstrar as preocupações”, alega o assessor.

Recorde-se que as acusações foram noticiadas pelo The Times, que apresenta como testemunha um dos assistentes mais próximos de Meghan quando esta vivia no Palácio de Kensington, nomeadamente o secretário Jason Knauf. Este alega que Markle levou a que duas funcionárias se despedissem, abalando ainda a confiança de uma terceira.

A mulher do príncipe Harry negou todas as acusações.

