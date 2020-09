Foi encontrado um corpo, esta sexta-feira, num lago em frente ao Palácio de Kensington, onde o príncipe William e Kate Middleton vivem com os três filhos.

A notícia foi avançada pelo Daily Mail e refere que inicialmente achavam que o cadáver pertencia a Endellion Lycett Green, de 51 anos, neta do poeta John Betjeman, uma vez a mesma estava desaparecida há uma semana. No entanto, a dor da família transformou-se num profundo alívio quando Endellion foi encontrada com vida, esta semana, e perceberam que o corpo era de outra mulher.

O corpo encontrado no lago continua sem ser identificado e o caso está a ser investigado pela Scotland Yard.

