A semana começou da melhor forma para Cláudia Vieira. O companheiro da atriz, João Alves, completa 38 anos de vida esta segunda-feira, 5 de junho, data que a artista evidenciou nas respetivas redes sociais através de uma bonita declaração amorosa que prova que a paixão entre os dois continua 'acesa', apesar de estarem há já nove anos juntos.

"Hoje é o dia dele! Do meu amor, companheiro, cúmplice, amigo e amante…", começa por escrever numa partilha onde destaca imagens a dois.

"Desejo-te o melhor da vida e não posso deixar de te dizer que se já te amava, neste momento em que sinto o teu apoio desta forma incrível ainda passei a amar-te e admirar-te mais! Muitos muitos parabéns miúdo", completou.

Recorde-se que, atualmente, Cláudia encontra-se longe de casa. A apresentadora da SIC viajou para as Filipinas no passado dia 19 de maio para gravar o novo programa do canal, sobre o qual ainda não foram revelados pormenores.

Vale ainda notar que em comum, Cláudia e João têm uma filha: a pequena Caetana, de três anos. A artista é também mãe de Maria, de 13 anos, que nasceu da anterior relação com Pedro Teixeira.

