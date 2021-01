Recentemente, a imprensa internacional noticiou que Samantha Markle estava a preparar-se para lançar um livro acerca da irmã, Meghan Markle, prometendo fazer revelações únicas acerca da mulher do príncipe Harry.

Comentando esta novidade, o pai de Meghan e Samantha, Thomas Markle relevou-se orgulhoso.

"Estou muito satisfeito por ela ter acabado o livro. Agora é deixá-la falar sobre ele", afirmou.

O livro, intitulado 'The Diary Of Princess Pushy’s Sister Part 1', tem 328 páginas e será lançado no dia 17 de janeiro.

