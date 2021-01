Na passada semana, a imprensa internacional noticiou que a 'meia irmã' de Meghan Markle (as duas são apenas filhas do mesmo pai, Thomas Markle) iria lançar um livro intitulado 'The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1'.

Neste diário, Samantha promete expor pormenores acerca da duquesa de Sussex, tal como tinha referido em entrevista ao jornal britânico The Sun.

O correspondente real Omid Scobie, conhecido por ter uma relação próxima com Harry e Meghan, afirmou que a duquesa não se deverá preocupar com as revelações que venham a ser feitas no livro, uma vez que Samantha não sabe nada de substancial acerca da realeza.

"Acho um pouco difícil acreditar que a Samantha terá alguma coisa de interessante para dizer sobre a sua relação com a Meghan, porque simplesmente não existe nenhuma", disse Scoobie ao Evening Standart.

"O que temos visto ela a fazer ao longo dos anos é simplesmente dar a sua opinião, mas ela nunca partilhou nada propriamente dito sobre a duquesa porque ela não a conhece para além do tempo que passaram juntas em crianças", acrescentou.

Na visão do autor, esta é apenas mais uma tentativa de Samantha voltar a ser falada e a ser relacionada com a realeza.

