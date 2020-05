Pedro Patrocínio, pai de Carolina Patrocínio, esteve internado no hospital na sequência de um estado de saúde que inspirava grandes cuidados. A notícia foi dada pela irmã da apresentadora, Inês Patrocínio, que no dia do seu aniversário referiu que recebeu a boa novidade de que Pedro tinha recuperado "milagrosamente".

"O melhor presente que podia ter recebido no meu dia de anos: a notícia de que o meu Pai, que esteve internado em estado muito grave (não covid), melhorou milagrosamente e contra as expectativas dos médicos. Este é o relógio dele, que me emprestava quando eu era criança para conseguir adormecer quando ele saía", escreveu Inês na sua conta de Instagram sem dar grandes pormenores quanto ao assunto.

Ora veja.

