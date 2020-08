A apresentadora partilhou no Instagram uma fotografia do pai com a filha Frederica.

Pouco mais de um mês depois de ter regressado a casa, após ter estado internado no hospital, o pai de Carolina Patrocínio tem aproveitado para estar junto da família. Ainda esta quinta-feira, a apresentadora mostrou aos fãs uma fotografia em que o pai, Pedro Patrocínio, aparece ao lado de uma das suas filhas, a pequena Frederica. "Avô Pedro e Fédé", lê-se na legenda da imagem. Recorde-se que Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, são ainda pais de Diana, Carolina e Eduardo. Leia Também: Após mais de um mês internado, pai de Carolina Patrocínio regressa a casa

