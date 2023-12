Jamie Spears foi visto pela primeira vez em público após ter tido a perna amputada. O pai de Britney Spears, de 71 anos, foi fotografado pelos paparazzi à saída de um armazém em Kentwood, no estado do Louisiana, nos Estados Unidos da América.

Jamie, nesse preciso momento, encontrava-se a receber ajuda para se sentar no banco do pendura de um carro, deixando assim a cadeira de rodas.

Importa lembrar que a perna direita do pai da cantora foi parcialmente amputada no mês passado, dez centímetros acima do joelho.

Jamie sofreu uma grave infeção depois de ter colocado uma prótese no joelho e foi submetido a diversas cirurgias que procuravam evitar a amputação, o que acabou por ser encarado pelos médicos como o último recurso, conta o Page Six.

