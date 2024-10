Geoff Payne, pai de Liam Payne, está a cooperar com as autoridades argentinas na investigação da morte do cantor, conforme foi referido num comunicado emitido pelas autoridades.

O pai do artista chegou à Argentina na passada sexta-feira, dia 18, tendo visitado o hotel no qual o ex-membro dos One Direction passou as últimas horas de vida.

"Ele expressou o desejo para que se fizesse uma investigação sobre o que se passou e expressou ao procurador a sua vontade em ser testemunha sobre tudo o que sabe da vida do filho e que poderá ajudar à investigação", referiram as autoridades.

A propósito da investigação, a polícia irá analisar o telemóvel, computadores, fotografias e vídeos de Liam.

"Ao mesmo tempo estão a ser recolhidos testemunhos para restituir as horas finais, um processo que continua com o staff do hotel, conhecidos, profissionais técnicos, médicos e outras pessoas que estiveram ligadas à vítima através do seu trabalho", completa-se.

Leia Também: Apontados data e local para velório de Liam Payne. Cerimónia restrita