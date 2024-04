Pabllo Vittar participou no programa 'Sabadou', de Virgínia Fonseca, e o destaque da conversa acabou por ser o momento em que revelou que já se envolveu com um conhecido jogador de futebol.

Quando questionada sobre qual foi a pessoa mais famosa com que se envolveu, a cantora disse: "Posso mencionar a profissão, mas o nome é segredo. (...) É um jogador de futebol, mas não joga pela seleção nacional".

Mais tarde, Pabllo disse ainda: "É mais alto que eu".

Apesar da insistência de Virgínia Fonseca, a artista optou por não dizer o nome do jogador, ainda que a imprensa brasileira tenha acabado por chegar a um nome.

De acordo com o popular colunista Leo Dias, entretanto citado por diversos meios, Pabllo envolveu-se com Polidoro Júnior. Confrontando com essa possibilidade, o atleta esclareceu: "Não há muito para dizer, eu adoro a Pabllo, ela é uma grande amiga e é muito gostosa para deixar passar".

Polidoro Júnior tem 27 anos e está atualmente sem clube. O último emblema que representou foi o US Ivry, de França, sendo que já passou também por Portugal, mais precisamente pelo Vilafranquense, em 2020.

