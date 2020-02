Pabllo Vittar surpreendeu de novo os fãs com mais um momento ousado. A artista brasileira partilhou na sua página do Instagram um vídeo onde aparece apenas com umas botas, uma peruca loira e a tapar as partes íntimas com fitas adesivas.

"Sextou", escreveu a cantora na legenda do referido vídeo, mostrando-se pronta para abraçar mais um fim de semana.

Nas stories, Pabllo partilhou ainda alguns momentos do treino, destacando a sua energia e boa disposição.

Veja tudo nos vídeos na galeria.

Leia Também: Sem peruca e despida, Pabllo Vittar surpreende fãs com nova foto ousada