Kendall Jenner usou a sua conta no Instagram para partilhar os seus desejos para este novo ano.

A modelo, de 28 anos, partilhou um conjunto de fotografias onde posa na praia, com um vestido semitransparente bege, com decote em V e abertura na barriga, ao lado de Hailey Bieber.

"Os anos passam e eles parecem cada vez mais rápidos. Presença e tempo é tudo o que posso pedir. Muito grata pelo que passou, muito otimista pelo que está por vir. Amem as pessoas que têm perto do vosso coração e não percam um segundo. 2024, rega-me com amor e risos, gratidão e crescimento, paciência e presença", escreveu.

Veja as imagens na galeria.

