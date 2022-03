A semana começou com a celebração de datas especiais para José Carlos Malato. Além do aniversário da RTP, estação onde trabalha, o apresentador também completou mais um ano de vida esta segunda-feira, 7 de março.

Nas storeis da sua página de Instagram, Malato partilhou várias mensagens ao longo do dia, incluindo palavras de agradecimento por todo o carinho recebido:

"Obrigado pelas mensagens! Não consigo responder porque estou nos ensaios do Festival da Canção. Abracinhos aqui das catacumbas".

Ao longo da noite, foi destacando na mesma rede social algumas imagens da noite especial na RTP, que apresentou ao lado da colega e amiga Tânia Ribas de Oliveira.

"Ai tantas emoções misturadas! Parabéns a todos os vencedores. Glória a todos os vencidos", disse.

Mas não ficou por aqui destacou também alguns desabafos. "Ou somos umas para as outras ou acabamos sozinhas! Por favor! Deixem-se de m****! Custa assim tanto?", escreveu.

"Acabo a noite glamourosa com a habitual foto sensualona sobre cama do Ikea. No fundo, todos temos uma vida pequenina. Ou há aí alguém com a mania que é eterno?", partilhou depois.

