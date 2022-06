Rita Pereira volta a ser jurada do concurso 'Uma Canção Para Ti' na 5.º edição do programa que regressou aos serões da TVI esta segunda-feira, 13 de junho.

Radiante, a atriz destacou algumas fotografias suas dos bastidores da gala nas redes sociais, revelando sentir-se honrada pelo papel de avaliar os concorrentes: "E pronto, estreou. Dia 13, passados 13 anos, volto a ser jurada do programa 'Uma canção para ti'. É uma honra e um privilégio estar na primeira fila deste palco carregado de talento".

E para um concurso onde se canta apenas em português, a atriz quis dar palco à cultura lusa numa outra vertente e escolheu um modelito de uma marca portuguesa.

Rita Pereira surgiu na gala de estreia com um icónico vestido branco, com uma enorme e volumosa flor de lótus na parte da frente, do Atelier Fusion. Uma peça que certamente ficará na memória dos fãs.

Leia Também: Uma Canção Para Ti: Maria Cerqueira Gomes deslumbra com vestido de noiva