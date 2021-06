Mariana Patrocínio viajou recentemente para Ibiza, na companhia da irmã Carolina Patrocínio e de Pimpinha Jardim, para festejar o seu aniversário, celebrado esta sexta-feira. O que parece ter desagradado o companheiro, Alexandre Esteves de Oliveira, de quem está separada.

Alexandre voltou a recorrer às redes sociais para lançar farpas à advogada na legenda de uma fotografia em que aparece com os três filhos do casal.

"4 de Junho: o dia em si não me diz rigorosamente nada, sei apenas que, infelizmente, os meus filhos adorados transitam para casa da mãe. Um dia difícil para quem, como eu, quer estar sempre com eles. É a vida", começou por dizer.

Sem ficar por aqui, atirou: "Se, como dizem, está em Ibiza (no dia de anos) depois de no último fim de semana ter estado no Algarve, das duas uma: ou está com as 'anormais das amigas', coisa que não surpreenderia, e/ou está com algum idiota passeador sem noção das responsabilidades da mãe, nem vontade de ajudar nesse capítulo. Nada de novo, portanto".

