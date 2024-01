A ausência de Margot Robbie na lista de nomeados à 96.ª edição dos Óscares continua a dar que falar.

Muitos foram os que ficaram incrédulos com o facto de a atriz, de 33 anos, não ter sido incluída na categoria de Melhor Atriz pelo seu papel no filme 'Barbie', tendo Ryan Gosling e America Ferrera - que participam no filme e estão nomeados - falado abertamente sobre o tema.

No entanto, Margot preferiu não comentar o assunto e, agora que já se passou uma semana desde o anúncio dos nomeados, a atriz reapareceu diante das câmaras ao lado do coprotagonista do filme, Ryan Gosling mostrando-se sorridente e alheia à polémica.

A protagonista e produtora de 'Barbie' fez a sua primeira aparição pública na noite desta terça-feira, 30 de janeiro, em Los Angeles. Junto a alguns colegas de elenco, Margot assistiu a uma exibição especial do filme, que aconteceu no Museu da Academia de Artes. Os atores posaram juntos e também participaram numa sessão de perguntas e respostas do público.

Ryan Gosling, Kate McKinnon, Margot Robbie, Ariana Greenblatt, America Ferrera e Rhea Perlman© Getty Images

Leia Também: America Ferrera critica ausência de Margot e Gerwig nas nomeações

Leia Também: Ryan Gosling reage a Gerwig e Margot não terem sido nomeadas aos Óscares