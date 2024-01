America Ferrera recebeu a sua primeira nomeação para um Óscar, de Melhor Atriz Secundária, pelo seu papel em 'Barbie'.

Apesar de ficar feliz por ter sido nomeada, America não escondeu o descontentamento por Greta Gerwing, diretora do filme, e Margot Robbie, a personagem principal, não terem sido nomeadas nas respetivas categorias.

"Fiquei extremamente dececionada por elas não terem sido indicadas", disse Ferrera em entrevista à Variety. "A Greta fez quase tudo o que um diretor poderia fazer para merecê-lo. Criar este mundo e pegar em algo que não tinha valor inerente para a maioria das pessoas e torná-lo num fenómeno global... É dececionante não a ver nessa lista", acrescentou.

Quanto a Margot Robbie, que recebeu já duas indicações aos Óscares no passado, America Ferrera disse que "o que [ela] conquistou como atriz [no filme 'Barbie'] é verdadeiramente inacreditável". "Uma das coisas em relação à Margot como atriz é como ela faz tudo parecer fácil. E talvez as pessoas se tenham enganado ao pensar que o trabalho parece fácil", disse.

"Mas a Margot é uma atriz mágica em frente à câmara e foi uma das honras da minha carreira poder testemunhar a performance incrível que ela teve. Ela traz muito humor, profundidade, alegria e diversão à personagem", acrescentou a atriz.

