A precisar de inspiração para visuais natalícios? Então pode dar uma olhadela nestes de Carolina Patrocínio!

Na sua página de Instagram, a apresentadora, de 36 anos, mostrou aos seguidores os quatro looks que usou nas emissões especiais de Natal do programa 'What's Up TV', programa que apresenta na SIC Mulher.

Todos eles, como é de costume, foram escolhidos pelo stylist Gonçalo Mello.

Coloca-se agora a questão: qual o seu preferido?

