De férias em Nova Iorque, Maria Cerqueira Gomes prima pelo conforto e descontração na hora de escolher os looks.

A apresentadora deu provas de que gosta de estar preparada para longos quilómetros a pé para conhecer a cidade e, neste sentido, apostou em calçado cómodo.

Em fotografias publicadas esta quarta-feira, o rosto da TVI surge a usar o modelo 725 da New Balance. Foram estes os 'milagrosos' ténis com que percorreu as ruas da cidade norte-americana.

Leia Também: Fotos. Maria Cerqueira Gomes de férias em Nova Iorque com a filha