Setembro está a ser um mês de grandes mudanças na TVI com a chegada de Cristina Ferreira à direção de entretenimento e ficção. O trabalho da estrela televisiva não tardou a ser alvo de comparações com o de Daniel Oliveira, da SIC, e os primeiros dias revelaram que a liderança de audiências não seria imediata.

Mas o panorama parece estar a mudar e os resultados das manhãs assim o provam.

Segundo um comunicado da estação, esta quarta-feira, dia 9, o 'Você na TV' "foi o programa mais visto durante a manhã. Liderou com uma audiência média de 350 mil espectadores e um share de 17,3%".

Avizinham-se grandes novidades na estação. No próximo domingo, dia 13, Cristina Ferreira será entrevistada no 'Jornal das 8', seguindo-se a estreia do 'Big Brother: A Revolução'.

No que diz respeito à ficção, segunda-feira, estreia a trama 'Amar Demais' com Sérgio Prata, Sofia Ribeiro, Graciano Dias, Ana Varela e Fernanda Serrano como protagonistas.

Manuel Luís Goucha anunciou esta manhã que também vai abraçar um novo formato, o programa de entrevistas 'Conta-me', cuja apresentação será intercalada com a de Fátima Lopes. O formato estreia no sábado com Teresa Guilherme como convidada.

