Mick Jagger vive uma fase muito feliz a nível pessoal. Esta sexta-feira, 1 de agosto, o reconhecido vocalista dos Rolling Stones celebrou os seus 82 anos numa festa (apesar do seu aniversário ser a 26 de julho) juntando algumas das antigas companheiras.

Jerry Hall, que durante 22 anos foi sua mulher, esteve presente na celebração juntamente com três dos quatro filhos que têm em comum: Lizzie, de 41 anos, Georgia, 33 e Gabriel, 27.

Luciana Morad, modelo brasileira com quem em 1998 teve um filho em comum, Lucas, de 26 anos, também não faltou à festa que aconteceu na Rex Rooms, Londres.

A estas juntou-se a bailarina Melanie Hamrick, de 38 anos, e atual namorada do artista. Os dois estão juntos há 11 anos, tendo ficado noivos há três.

Embora os amigos de Mick Jagger não esperem que os dois casem de facto - uma vez que o artista não demonstrou esta pretensão, apesar do noivado - este "não poderia estar mais feliz". O casal, segundo o Daily Mail, pensa em ter mais um filho em comum "se assim o destino o permitir".

Jagger e Melanie já são pais de Deveraux, conhecido como Devi, de oito anos.

"Em pessoas com a idade do Mick, a possibilidade de irem embora e traírem desaparece rapidamente, por isso, todas essas lendas como o Rod Stewart, Mick e Ronnie Wood estão agora a assentar", revelou uma fonte ao jornal britânico.

"A questão dela - o segredo da Melanie - é que ela cumpre todos os desejos dele. Diria que ela é a mais esperta de todas as namoradas dele. À medida que o tempo vai passando, ela dá-lhe o que ele precisa", completa.

Melanie conseguiu levar a melhor sobre a 'concorrência'

No início da sua relação com Mick Jagger dizia-se que o músico também se encontrava com a socialite Noor Alfallah, de 31 anos - que entretanto teve um filho com Al Pacino, de 85 anos.

Entretanto, a antiga bailarina (que se retirou da dança em 2019) fez questão de criar relações com as ex-namoradas do companheiro.

"Penso que o mundo do ballet, que é um pouco estranho e sem amizades, foi provavelmente a preparação perfeita para a vida enquanto companheira de alguém dos Rolling Stone. É um mundo muito masculino, sexista, é preciso ser-se resistente. Sim, ela dá-se bem com a Jerry e todas as 'ex'", notou uma amiga.

Importa notar que, atualmente, Jagger passa a maior parte do seu tempo em França, entre uma vasta propriedade do século XVII, em La Fourchette, e uma casa em Paris.

"Ela e os filhos estão sempre com ele e ele gosta da companhia. Têm mesmo uma vida em família", fez ainda saber a amiga em questão.

Recorde-se que Melanie e Mick conheceram-se em 2014, em Tóquio, durante uma digressão dos Rolling Stones. Na altura, a bailarina estava noiva de um outro artista de dança clássica.

A primeira vez que foram vistos juntos aconteceu no hotel Dolder Grand, em Zurique. Em dezembro de 2016, Melanie deu à luz Deveraux.