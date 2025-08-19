Já se sabia que o cantor Mick Jagger viajou para Portugal, mas agora foi o próprio a publicar na sua página de Instagram algumas imagens destes dias de descanso no país. Mick Jagger viajou para Portugal para umas "férias de verão", como o próprio fez questão de partilhar com os seguidores. Há cerca de duas semanas, o Fama ao Minuto já tinha revelado que o vocalista dos Rolling Stone estava por Lisboa, tendo passado pelo ÀCosta by Olivier, restaurante do conhecido chef que fica na Avenida Infante D. Henrique. Isto porque, na altura, Mariya Viktorivna, representante e responsável pelos eventos dos restaurantes Olivier, publicou no Instagram duas fotografias em que aparecia na companhia do cantor. Dias depois, Mick Jagger esteve em Coimbra e um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) não perdeu a oportunidade de registar este momento único através de uma fotografia. A imagem foi, entretanto, publicada nas redes sociais. "Bom dia e boa semana! Quando, no decorrer de um policiamento de proximidade na Baixa de Coimbra, se encontra Mick Jagger, uma lenda do rock", escreveram na legenda da foto que foi divulgada na página de Facebook oficial do Comando Distrital de Coimbra da PSP. Agora foi a vez de o próprio Mick Jagger mostrar 'ao mundo' que viajou para Portugal, tendo sido este o destino escolhido para uns dias de descanso nestes dias de calor. "Tirei umas férias de verão em Portugal - um lugar lindo para explorar", escreveu o vocalista dos Rolling Stone na legenda de um conjunto de fotografias que captou ao longo destes dias no país e que fez questão de mostrá-las aos seguidores da sua página de Instagram. Veja as referidas imagens na galeria. A viagem para Portugal aconteceu dias depois de ter completado 82 anos de vida, no dia 26 de julho. Na altura, a data foi destacada pela companheira, Melanie Hamrick, no Instagram.

Mick Jagger e Melanie Hamrick, recorde-se, conheceram-se em 2014. Namoraram durante dois anos e deram as boas-vindas ao filho Deveraux em 2016. O menino é o oitavo filho do cantor.

Em 1970, o músico foi pai pela primeira vez, de Karis Hunt Jagger, com a ex-atriz americana Marsha Hunt. Nesse mesmo ano, o artista conheceu a atriz Bianca Pérez Mora-Macias, com quem deu o nó em 1971 e foi a única mulher com quem se casou legalmente. No dia 21 de outubro de 1971, o casal viu nascer a primeira e única filha em comum, Jade. O divórcio chegou em 1978.

Mick Jagger esteve ao lado de Jerry Hall durante 23 anos e juntos foram pais de quatro filhos: Elizabeth Scarlett, James Leroy Augustine, Georgia May e Gabriel Luke Beauregard.

O artista é também pai de Lucas Maurice, fruto de um caso que teve com a modelo brasileira Luciana Morad, no final dos anos 90.

