Mick Jagger viajou para Portugal para umas "férias de verão", como o próprio fez questão de partilhar com os seguidores.

Há cerca de duas semanas, o Fama ao Minuto já tinha revelado que o vocalista dos Rolling Stone estava por Lisboa, tendo passado pelo ÀCosta by Olivier, restaurante do conhecido chef que fica na Avenida Infante D. Henrique.

Isto porque, na altura, Mariya Viktorivna, representante e responsável pelos eventos dos restaurantes Olivier, publicou no Instagram duas fotografias em que aparecia na companhia do cantor.

Dias depois, Mick Jagger esteve em Coimbra e um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) não perdeu a oportunidade de registar este momento único através de uma fotografia. A imagem foi, entretanto, publicada nas redes sociais.

"Bom dia e boa semana! Quando, no decorrer de um policiamento de proximidade na Baixa de Coimbra, se encontra Mick Jagger, uma lenda do rock", escreveram na legenda da foto que foi divulgada na página de Facebook oficial do Comando Distrital de Coimbra da PSP.