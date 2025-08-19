Mick Jagger viajou para Portugal para umas "férias de verão", como o próprio fez questão de partilhar com os seguidores.
Há cerca de duas semanas, o Fama ao Minuto já tinha revelado que o vocalista dos Rolling Stone estava por Lisboa, tendo passado pelo ÀCosta by Olivier, restaurante do conhecido chef que fica na Avenida Infante D. Henrique.
Isto porque, na altura, Mariya Viktorivna, representante e responsável pelos eventos dos restaurantes Olivier, publicou no Instagram duas fotografias em que aparecia na companhia do cantor.
Dias depois, Mick Jagger esteve em Coimbra e um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) não perdeu a oportunidade de registar este momento único através de uma fotografia. A imagem foi, entretanto, publicada nas redes sociais.
"Bom dia e boa semana! Quando, no decorrer de um policiamento de proximidade na Baixa de Coimbra, se encontra Mick Jagger, uma lenda do rock", escreveram na legenda da foto que foi divulgada na página de Facebook oficial do Comando Distrital de Coimbra da PSP.
Agora foi a vez de o próprio Mick Jagger mostrar 'ao mundo' que viajou para Portugal, tendo sido este o destino escolhido para uns dias de descanso nestes dias de calor.
"Tirei umas férias de verão em Portugal - um lugar lindo para explorar", escreveu o vocalista dos Rolling Stone na legenda de um conjunto de fotografias que captou ao longo destes dias no país e que fez questão de mostrá-las aos seguidores da sua página de Instagram. Veja as referidas imagens na galeria.
A viagem para Portugal aconteceu dias depois de ter completado 82 anos de vida, no dia 26 de julho. Na altura, a data foi destacada pela companheira, Melanie Hamrick, no Instagram.
