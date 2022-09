O momento histórico e repleto de emoção foi planeado meticulosamente durante anos e os seus detalhes foram revistos com frequência no âmbito do plano "London Bridge" (Ponte de Londres), o protocolo oficial desenhado para o dia da morte da monarca. O protocolo, no entanto, encerra com o falecimento da rainha na quinta-feira, dando início à operação 'Unicórnio'.

Apenas o novo rei Carlos III poderá decidir sobre determinados aspetos, mas é possível fazer um resumo das próximas etapas com base nas opiniões de especialistas britânicos consultados pela AFP.

Sexta-feira, 9 de setembro

O rei Carlos III e a sua esposa Camila devem regressar a Londres depois de passar a noite em Balmoral, a residência escocesa onde Isabel II faleceu na quinta-feira.

O novo monarca deve ter a sua primeira audiência com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, que foi designada na terça-feira pela falecida rainha para formar governo.

O soberano deve finalizar os últimos detalhes dos funerais, a duração do luto para a família real - que durará até sete dias após o funeral - e o governo confirmará quantos dias vai durar o luto nacional, provavelmente entre 12 ou 13. O dia do enterro, que ainda não foi definido, será feriado.

As bandeiras britânicas ficarão a meia-haste, os sinos das igrejas tocarão em Londres ao meio-dia e 96 salvas de canhão serão disparadas em memória da soberana, uma para cada ano de vida.

A primeira-ministra e os membros do seu governo devem comparecer a uma cerimónia religiosa "improvisada" na catedral londrina de São Paulo.

Sábado, 10 de setembro

Um conselho de autoridades reunir-se-á durante a manhã no Palácio de St. James de Londres e proclamará Carlos III como novo rei.

A proclamação é feita pela principal figura da nobilíssima Ordem da Jarreteira e por alguns arautos em carruagens que devem ler o texto em Trafalgar Square e na sede da Bolsa Royal Exchange.

O Parlamento promete lealdade e expressa condolências.

O novo rei recebe durante a tarde a primeira-ministra e os principais ministros.

Domingo, 11 de setembro

O caixão da rainha é levado até ao Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo, a residência oficial dos monarcas na Escócia.

As administrações descentralizadas da Escócia, Gales e Irlanda do Norte proclamam o novo rei.

Segunda-feira, 12 de setembro

O caixão deve ser levado em procissão para a catedral de Saint Giles, com uma cerimónia religiosa na presença de membros da família real.

Sessão de condolências no Palácio de Westminster com a presença do novo rei.

Durante a tarde, Carlos deixa Londres e visita Escócia, Gales e Irlanda do Norte.

Terça-feira, 13 de setembro

O caixão com o corpo da rainha chega de avião a Londres e segue para o Palácio de Buckingham.

Quarta-feira, 14 de setembro

Procissão pelo centro de Londres para transportar o caixão do Palácio de Buckingham até Westminster. O corpo da monarca permanecerá no local por quatro ou cinco dias em Westminster Hall.

Os britânicos poderão visitar o local e apresentar condolências durante 23 horas por dia. Milhares de pessoas devem passar pelo local.

Segunda-feira, 19 de setembro

Possível funeral de Estado na Abadia de Westminster com autoridades de todo o mundo.

A família real deve caminhar atrás do caixão.

O país faz dois minutos de silêncio.

Após a cerimónia, a rainha será enterrada num evento particular na Capela de St. George do Castelo de Windsor, a 37 quilómetros da abadia, ao lado do marido, o príncipe Filipe.