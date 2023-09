A chegada do mês de outubro representará um momento de mudança na vida da princesa Leonor, que terá quatro atos oficiais de especial relevo ao longo desse período.

Para começar, a herdeira do trono espanhol visitará no dia 6 a Virgen del Pilar com os seus colegas do primeiro ano da Academia Militar de Saragoça. É tradição que os soldados recém-recrutados desfilem com o seu uniforme militar diante da padroeira de Saragoça para pedir proteção.

Já no dia seguinte, 7 de outubro, terá lugar o Juramento de Bandeira, um ato de grande destaque da vida militar, em que se faz a promessa de defender Espanha, mesmo que isso custe a sua própria vida, um momento no qual o rei estará presente.

Já no dia 20 de outubro, o Teatro Campoamor em Oviedo será novamente palco da entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, que serão presididos pela própria Leonor, como tem sido habitual nos últimos anos, um momento no qual estarão presentes o rei, que também fará um discurso, a rainha e a infanta Sofía, além dos vencedores e de algumas autoridades locais.

Por fim, no último dia do mês, 31, a princesa celebra 18 anos e, ao atingir a maioridade, segue-se o Juramento da Constituição, um momento que decorre nesse mesmo dia nas Cortes Gerais.

Leia Também: Felipe VI visita a filha, Leonor, pela primeira vez na Academia Militar