O rei Carlos III está prestes a celebrar mais uma data 'redonda'. No dia 14 de novembro - portanto na próxima terça-feira - o soberano britânico completa 75 anos de vida, data que será celebrada com várias iniciativas.

Conforme destaca a revista Hello!, um dos eventos será em Highgrove, casa de campo do soberano.

Na segunda-feira (13 de novembro), este ir-se-á reunir na referida propriedade, em Gloucestershire, com um conjunto de cidadãos que, tal como o próprio, nasceram em 1948.

O encontro será feito durante a tarde e contará com a atuação de uma banda local de rock ao vivo.

Já na terça-feira (dia do aniversário), o rei e a rainha Camilla irão lançar oficialmente o The Coronation Food Project.

Pensado por Sua Majestade, este projeto pretende reduzir o desperdício alimentar, ajudando os mais necessitados e o ambiente.

Carlos e Camilla irão visitar um centro comunitário que distribui comida em Londres, onde terão a oportunidade de conhecer membros do staff e voluntários.

Neste dia, também haverá uma receção no Palácio de Buckingham para 400 enfermeiras e parteiras, a propósito do 75.º aniversário do SNS britânico.

Já no final da tarde, Carlos III irá reunir-se com familiares e amigos num jantar privado na Clarence House.

