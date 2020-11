Eduardo Madeira recorreu à sua página de Instagram para falar da manifestação que foi realizada em Lisboa, este sábado, elogiando a iniciativa de Ljubomir Stanisic e mostrando-se desagradado com "os oportunistas do costume".

"A imagem do desespero e da luta", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde se pode ver o famoso chef, captada durante o referido protesto.

"Esta manifestação é apartidária. Os oportunistas do costume, ao que sei, não se conseguiram alapar. São só pessoas desesperadas. Não se queixam deste recolher obrigatório. Queixam-se dos últimos oito meses. Duríssimos. Para este sector, mas também para a cultura, para as pequenas e médias empresas, para TODA a gente no país", destacou.

"O Ljubomir Stanisic podia estar em casa. Ou então a mexer uns cordelinhos para sacar apoios. Ou ainda a fazer posts cheios de fúria nas redes. Mas está lá com as pessoas, na rua. Tem a minha admiração", rematou.

