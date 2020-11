Pedro Scooby e Cintia Dicker casaram-se esta segunda-feira, dia 9 de novembrom, em Lisboa, Portugal, um ano depois de terem começado a namorar. O casal brasileiro reuniu amigos e familiares próximos para uma cerimónia íntima, tal como avança a imprensa brasileira.

A informação é confirmada pelas mais recentes partilhas do casal nas redes sociais. O surfista, conhecido por ser o ex-marido de Luana Piovani, e a modelo, que se mudaram recentemente para Portugal, mostraram as alianças no Instagram, falaram na "noite de núpcias" e até partilharam algumas imagens onde os amigos presentes na festa lhes chamam "os noivos do ano".

O restaurante Seen, em Lisboa, foi o local escolhido por Pedro Scooby e Cintia Dicker para celebrarem a união.

Veja as primeiras imagens na galeria.

