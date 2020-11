Foi através da sua conta de Instagram que Pedro Scooby revelou aos fãs que a sua casa em Portugal, nomeadamente em Cascais, foi assaltada. Segundo o 'ex' de Luana Piovani, os ladrões terão entrado na propriedade a meio da noite sem que ele e a namorada, Cintia Dicker, dessem conta.

"Para ironia do destino, na semana passada tive a melhor semana da minha vida, acho que o ponto alto da minha carreira, e hoje acordei aqui em Cascais e roubaram a minha casa nessa madrugada e levaram todas as minhas pranchas, as minhas roupas de borracha, mala, levaram várias coisas", relatou.

Esta foi uma situação lamentada por Scooby, uma vez que este pensava que já não estando a morar no Brasil não iria ter de lidar com este tipo de situações. "Eu que pensei que estando em Portugal, trazer os meus filhos para cá, fosse encontrar a paz e ter uma tranquilidade e segurança e tudo mais, acordei com essa notícia".

"Se eu estou magoado? Não, estou só dececionado, porque é triste saber que a gente vive num mundo assim", fez saber, acrescentando que uma das coisas que mais o chateou foi terem roubado uma cozinha de brincar que comprou para a filha.

"Espero encontrar as pessoas que fizeram isso, que elas paguem pelo que fizeram. A vida segue. A minha saúde e a minha alegria de viver ninguém roubou", completou, deixando um alerta para todos os surfistas se por acaso virem as suas coisas à venda.

Pouco tempo depois, e perante a preocupação dos seus seguidores, Pedro Scooby assegurou que estava tudo bem. "Está tudo bem, graças a Deus foi na parte de fora da minha casa. Roubaram, mas não foi nada com armas. Foi um 'ladrão de galinhas'", brincou.

Importa recordar que o casal veio morar para Portugal este ano de forma a que Scooby ficasse mais perto dos filhos: Dom, de oito anos, e os gémeos Bem e Liz, de cinco.

Leia Também: Luana Piovani acaba com 'guerras' e agradece apoio de Pedro Scooby