As atrizes Rosa Bela e Patrícia Candoso acabam de lançar um novo projeto juntas. Ambas decidiram dar os primeiros passos, como empresárias, no mundo da moda, depois de terem ficado sem projetos na representação, "principalmente por causa desta situação da pandemia".

"Já tínhamos esta ideia de criar uma marca sustentável, original e com uma certa exclusividade e achamos que era a altura ideal para fazer isso", começou por explicar Patrícia Candoso em conversa com Diana Chaves, no programa 'Casa Feliz', da SIC, esta sexta-feira, onde mostraram algumas peças da coleção.

Neste momento as atrizes lançaram uma linha feminina, mas estão a preparar uma outra coleção unisexo.

Uma das peças é inspirada na língua gestual, uma homenagem que Rosa Bela quis fazer aos pais: "Tem a ver com as minhas vivências e a minha família. O meu pai é surdo e mudo, a minha mãe também, então achei que devia dar voz a estas pessoas. [...] Achei que a palavra vida em língua gestual seria uma boa homenagem para todos os surdos e mudos de Portugal".

