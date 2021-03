Liliana Campos está prestes a terminar um tratamento que mudou a forma como passou a olhar para o seu sorriso. A apresentadora ganhou confiança para voltar a sorrir depois de muito anos de inseguranças e dores.

Liliana confessa que em criança teve "as piores dores" da sua vida: "dores de dentes".

"Só quem já teve, sabe do que falo, porque parece que vamos endoidecer", acrescenta.

"Como muitas famílias, os meus pais não tinham dinheiro para me levar ao dentista e os problemas agravaram-se. Quando comecei a trabalhar, tratar da minha boca, passou a ser uma prioridade, porque para além da estética, fiquei a par de todos os problemas causados por uma má saúde oral, que deixa marcas para sempre", revela ainda.

Porém, nem tudo correu como esperado. "No meu caso, arrancaram dentes que não deviam, o que deu espaço aos outros para entrarem em rotação e facilmente caírem", conta, dando conta de que a estes problemas se acrescenta a "mordida incorreta".

Ao perceber que a sua dentição foi ficando "desalinhada e, por fim, desgastada", Liliana Campos começou a fazer um tratamento ideal para o seu caso.

"Só agora é que eu me começo a sentir mais segura, não com o sorriso, pois nunca deixei de sorrir, mas com a certeza de que não vou perder mais dentes", realça, explicando que usa há dois anos um aparelho invisível e que esta semana vai dar mais um passo neste tratamento. O objetivo é, claro, melhorar o seu sorrido.

