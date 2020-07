Faz hoje quatro anos desde que Portugal celebrou a vitória da Seleção Nacional no Campeonato Europeu de Futebol. Recordando esse dia tão especial da sua vida, Catarina Raminhos fez uma publicação na sua conta de Instagram.

"Estava internada no Hospital de Santa Maria com a Maria Leonor, recém-nascida. Ela é que estava internada, com uma bronquiolite que evoluiu para pneumonia, mas eu fiquei com ela, dia e noite, durante aquelas duas semanas que mais pareceram dois meses. Os dias pareciam todos iguais, mas esse dia foi diferente", começou por relatar.

"Quando fui jantar, sozinha, no refeitório deserto vi os últimos 20 minutos do jogo. Assisti ao golo do Eder e celebrei com a senhora da caixa, cada uma no seu lugar, e regressei ao nosso quarto. Lembro-me de olhar pela janela, ver muitas luzes e ouvir as buzinas dos carros ao longe. E senti que estava numa realidade paralela. Que éramos nós as duas aqui dentro e o resto do mundo lá fora", continua.

Posteriormente faz um elogio: "Ainda assim recordo-me desse dia como tendo sido bom, no meio de tantos dias difíceis. Os meus Eders foram cada uma daquelas enfermeiras que nos acompanharam e que a trataram tão bem. Hei-de voltar a este dia sempre que for preciso para lhes agradecer. E para agradecer o facto de, depois desse início frágil, a minha Minore se tenha tornado na mais bonita trovoada".

