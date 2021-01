A histórica cerimónia da tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos da América fez com que ficasse registado sorrisos de esperança e também roupas elegantes, é claro.

Jill Biden, primeira dama dos EUA, apresentou-se com um visual personalizado em tons de azul para "representar confiança e estabilidade". A vice-presidente Kamala Harris prestou juramento com um impressionante conjunto roxo. A antiga primeira dama Michelle Obama impressionou a todos com um fato cor de ameixa.

Mas não foram só as mulheres que acompanham os homens mais poderosos dos EUA que conquistaram os corações da internet. O senador e antigo candidato à Casa Branca Bernie Sanders apareceu com um visual excecionalmente casual com umas luvas enormes de lã, um impermeável de inverno básico e uma máscara cirúrgica azul. Bernie pensou certamente que o mais importante era o conforto. E acertou em cheio

O visual foi imediatamente apelidado de "icónico" e na fotogaleria abaixo podem ver as reações e criações mais engraçadas que as pessoas partilharam na internet.