Com a tendência crescente das várias redes sociais imitarem os círculos sociais da vida real, as pessoas naturalmente adaptaram-se a algumas regras de conduta tácitas do mundo virtual. Podemos não ter pensado nisso, mas as diferenças na forma como nos apresentamos online são na verdade bastante grandes.

Dolly Parton, que ironicamente não usa smartphone, criou o meme que inspirou o desafio de Internet de criar quatro perfis diferentes: o Linkedin é profissional, o Facebook é familiar, o Instagram é para o estilo, e o Tinder transborda sensualidade.

Veja na galeria as celebridades que facilmente se enquadram neste novo desafio.