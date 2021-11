Cardi B foi a personalidade escolhida para apresentar a gala dos American Music Awards este domingo, 21 de novembro, em Los Angeles.

Marcando sempre a diferença com os visuais que escolhe para aparecer em público, a artista aproveitou a ocasião para arriscar e se mostrar com diversos estilos.

Sem dúvida que o mais marcante foi o look em que apareceu com um vestido preto, com um véu na mesma cor e ainda uma máscara dourada.

Veja na galeria as diferentes indumentárias com que a celebridade abrilhantou o evento.

