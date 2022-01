Flávio Furtado tem desde a gala de estreia do 'Big Brother Famosos' conseguido destacar-se pelas escolhas arrojadas no que respeita aos visuais.

O comunicador, que está presente em direto no papel de comentador, ao lado de Ana Garcia Martins, marca pela diferença no que respeita à escolha dos sapatos e até das meias que completam os looks .

Excêntricas, arrojadas e luxuosas, são assim as peças 'chave' de Flávio Furtado que têm marcado a diferença e dado que falar nas redes sociais. Espreite a galeria para ver ao pormenor os looks usados até aqui pelo comentador.

