Vai estrear em breve uma nova edição do 'The Voice Kids' e não vai contar com a presença de Fernando Daniel e Aurea.

Bárbara Tinoco e Carlão vão continuar como jurados no programa de talentos da RTP1 e aos artistas juntam-se duas novas caras. Nininho Vaz Maia e Cuca Roseta são os novos mentores do formato.

A novidade foi já destacada nas páginas das redes sociais do canal. "[...] Estamos ansiosos para que comece a próxima edição do 'The Voice Kids'", pode ler-se na partilha.

