Já arrancou a Semana da Alta Costura de Paris.

Estre as caras que estiveram na front row do desfile da Schiaparelli primavera/verão 2024 destaca-se Victoria Federica, sobrinha do rei de Espanha, que viajou para a capital francesa com o pai, Jaime de Marichalar, e que ao longo desta segunda-feira usou dois looks.

Para primeiro visual, a aristocrata optou por um conjunto de camisola e calças com microestampado pata de gallo, que completou com um casaco curto verde militar, com fecho em dourado.

Já como segundo look, para assistir ao desfile da Dior, Victoria optou por um estilo mais casual, com calças de ganga oversize, camisa branca e um casaco estilo blazer azul escuro.

