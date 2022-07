Uicaã Lima, Bruno Santos e Tiago Jaqueta vão estar juntos no dia 31 de julho para darem música no espaço da associação Grupo Musical 'O Pobrezinho', em Lisboa.

O anúncio foi feito através de publicações no Instagram, mais precisamente nas stories, com a partilha do cartaz.

Uicaã Lima e Bruno Santos vão ser os DJs da festa, enquanto Tiago Jaqueta participará como "presença especial".

Desta forma, os ex-concorrentes do 'Casados à Primeira Vista' começam a dar 'novas cartas' após a participação no programa da SIC.



© Instagram

