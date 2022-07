Uicãa recordou a sua passagem pelo 'Casados à Primeira Vista' no programa que ocupa as manhãs da SIC, 'Casa Feliz'. E uma das novidades que saltou logo à vista foi o novo visual do ex-concorrente.

O brasileiro decidiu pintar o cabelo e está agora loiro. Durante a conversa com os apresentadores Diana Chaves e João Baião, lembrou o visual que usou no dia em que se casou com Doina, de quem se separou na reta final do programa.

"Estavas triste porque tinha cortado o cabelo", recordou Diana Chaves.

"Estava porque não estava preparado, ninguém me avisou que tinha de cortar o cabelo. [...] Era a minha identidade, queria deixá-lo grande. [...] Comecei logo com o pé esquerdo", partilhou Uicãa.

"Para ti, porque a Doina adorou o que viu. Aliás, a Doina assumiu isso quando esteve connosco na semana passada, que quando te vi gostou muito", contou Diana Chaves com Uicãa surpreendido ao ouvi-la.

