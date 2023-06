As cerimónias fúnebres de Luís Aleluia completaram-se esta sexta-feira, 30 de junho, com a missa do sétimo dia. A celebração teve vários pormenores especiais que tocaram o coração de familiares e amigos.

Através de uma emotiva partilha na sua conta oficial de Instagram, Noémia Costa revelou que a missa decorreu na cidade de onde o ator, que morreu na sexta-feira passada, era natural: Setúbal.

Já a celebração foi feita por um amigo querido de Luís Aleluia, o Padre Acílio, da Casa do Gaiato. O ator, que fica na memória dos portugueses como eterno Tonecas, cresceu precisamente na Casa do Gaiato e esta era para si uma instituição muito querida.

"Mano, hoje foi a missa do sétimo dia na tua cidade, Setúbal, com o teu Padre Acílio, da Casa do Gaiato. Falou de ti e do homem enorme, humilde , generoso, altruísta que foste e [disse] que fizeste o que te foi possível para dividir com os que nada tinham, o fruto do teu trabalho", contou a atriz, lembrando o que foi dito na cerimónia.

"Sou testemunha de que tudo o que ele disse é verdade. Luís, que se perpetue no tempo, e para além do tempo, o nosso amor de irmãos e a nossa amizade. Guardo-te do lado esquerdo do peito, onde guardo somente os que amo. Fica em Paz, tenho a certeza que Deus na sua misericórdia te acolheu na Luz", completou, deixando clara a sua dor perante a inesperada partida do amigo.

Luís Aleluia, recorde-se, foi encontrado morto na garagem da sua casa. Tinha 63 anos.

