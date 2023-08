Depois de ter revelado esta segunda-feira, dia 29 de agosto, que Mafalda Castro e Marta Cardoso serão, respetivamente, as novas apresentadoras do 'Diário' e do 'TVI Extra' da próxima edição do 'Big Brother', a TVI revelou esta terça-feira os dois nomes que compõem a dupla de comentadores das galas.

Flávio Furtado e Bruna Gomes são os escolhidos para este lugar, tal como refere a publicação feita no Instagram. "Confirmados! Flávio Furtado e Bruna Gomes são os comentadores oficiais das galas da nova edição do Big Brother! Ansioso por vê-los em ação?", refere o comunicado.

"Estamos juntos, gente! Beijo e até já!", comentou Flávio na publicação.

