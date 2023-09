Miguel Vicente saiu vencedor da última edição do 'Big Brother' mas para além das atitudes do jovem algarvio que tiravam os colegas de casa do sério, também se destacaram os looks ousados da apresentadora, Cristina Ferreira.

Entre 11 de setembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023, a comunicadora conduziu semanalmente as galas deste reality show e nunca deixou de dar que falar com os visuais escolhidos.

Coloridos, escuros, decotados ou nem por isso, a verdade é que todos querem ver o que veste Cristina neste programa, até mesmo aqueles que não são espectadores do formato.

Por isso mesmo, e em jeito de antestreia da nova edição de 'Big Brother', cuja estreia acontece este domingo, reunimos na galeria os 12 looks mais arrojados que Cristina levou para este formato. De qual gostou mais?

