Orlando Bloom está tão ansioso com o nascimento da sua segunda filha, a primeira em comum com Katy Perry, que até o maior receio dos país: as noites mal dormidas, é um momento aguardado com grande ansiedade.

Em entrevista ao Good Morning America, o cantor revelou estar entusiasmado com a chegada do seu pequeno "anjo" e ansioso pelas noites longas em que vai poder preparar o biberão para a bebé.

"Estou ansioso por isso, porque eu amo aqueles momentos tranquilos à noite, quando o mundo parece estar a dormir e tu tens um bebé a dormir", declara o papá ansioso.

Recorde-se que, apesar de já terem revelado o sexo do bebé, uma menina, o casal diz ainda não ter escolhido o nome da filha. De acordo com Katy Perry, a escolha apenas deverá ser feita no momento em que olharem para o rosto da bebé.

Leia Também: Katy Perry faz confissão chocante sobre antiga separação de Orlando Bloom